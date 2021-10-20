داليا مصطفى تكشف عن رسالة والدها قبل دخولها معهد الفنون المسرحية|فيديو

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنني أعشق تناول الحمصية من حلوى المولد، مؤكد أنني أيضًا أعشق تناول “الملبن”، وهما بالنسبة لي عشقي في حلوى المولد.

وأضافت داليا مصطفى،خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أنا مبعملش دايت ولكن دائما أقوم بوزن نفسي ولو شعرت بزيادة في الوزن أعمل على عودة وزني إلى طبيعته .

وتابعت داليا مصطفى، أنني لو اتخذت قرارًا لا أقوم بتغييره مهما كان، مؤكدة أنه والدي، هو من قدم أوراقي لمعهد الفنون المسرحية، وقال لي جملة لا أستطيع أن أنساها “مش عايز أندم أن بنتي داليا مصطفى”.

أعشق الهندسة والمعمار

وأشارت داليا مصطفى إلى أنني كنت أعشق الهندسة والمعمار، مؤكدة أنني كنت أتمنى دخول الهندسة ولكن لمجموعي دخلت معهد الفنون المسرحية .