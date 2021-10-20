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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد السقا : زوجتي تمثل لي الكثير.. وأولادي بالنسبة لي أصدقاء|فيديو

الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا

قال الفنان أحمد السقا  إن نجله ياسين  يدرس التمثيل  والإخراج  والتصوير وكانت لديه تجربة لكن لم تكتمل قائلاً: رجع لدراسته وربنا يعمل له اللي فيه الخير.. أنا بديله النصيحة.. ده الحلو وده الوحش زي ما أبويا علمني وعمل معايا.

 

وأضاف أحمد السقا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن زوجته مها الصغير تمثل له الكثير في حياته  قائلاً: أنا وهي اتجوزنا صغيرين كان عندي 24 سنة وهي كان عندها 20 سنة تقريباً ربينا بعض وعشنا لوحدنا فترة.. لحد ما ربنا أكرمنا بياسين  ونادية وحمزة".

 

وتابع أحمد السقا، أن "ولادي بالنسبة لي أصدقاء بنلعب سوا وبنجري ورا بعض وبنلعب كورة سوا  وبتمرن  بوكس مع حمزة.. ونادية دلوعة باباها".

 

مكنش متردد في قراراتي

وأشار أحمد السقا إلى أنني تعلمت من حياتي الزوجية  أني مكنش متردد في قراراتي وأن أحياناً  ممكن يكون واحد بس منفرد بالقرارات ومسئول عنه بالذات في الحياة الزوجية فالزوجة هي ملكة البيت تعرف كل حاجة فيه ولكن في القرارات المصيرية  بناخد القرارات سوا يا واحد مننا ياخد القرار ويتحمل نتيجته والمسئولية".

 

الفنان احمد السقا الاخراج والتصوير ياسين س التمثيل كلمة أخيرة

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