أحمد السقا يكشف تفاصيل إصابة خطيرة تعرض لها في فيلم الجزيرة

كشف الفنان أحمد السقا عن أصعب المواقف التي واجهها في أثناء تصوير أحد المشاهد من فيلم الجزيرة عام 2007، قائلا: في السينما لا يمكن استخدام الطلقات الحقيقية؛ لأنها تظهر في التصوير كنقطة سوداء فنعمد إلى استخدام طلقات أخرى اسمها سبارك، وهي عبارة عن بندقية قائمة على ضغط الهواء وعند إطلاقها؛ تصطدم في الحائط محدثة نوعا من أنواع الشرر ولها مسافة مؤثرة عند تصويبها.

وأضاف أحمد السقا، خلال لقاء له ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن المسافة كانت قريبة جداً بيني وبين من قام بإطلاق الرصاصة وكنت واقف على بيت مبني من الطوب النيء وكنت مستخبي وراء الحائط وأثناء ركض آسر ياسين وخروجي من خلف الحائط؛ تلقيت الرصاصة، فطالت عيني اليسرى وأنفي، ما تسبب في فقدان عيني اليسرى، وذلك في أثناء تصوير فيلم الجزيرة 1.





وتابع أحمد السقا، تزامن هذا الحادث، مع انعقاد مؤتمر طبي دولي لكبير جراحي العيون في الإسكندرية، وأثناء نقلي للمستشفى علمت بعدم وجود جراحين في القاهرة في ذلك اليوم.

العملية مانجحتش بنسبة 100%

وأوضح أحمد السقا عملت العملية منجحتش بنسبة 100% بس شايف بيها نور وألوان وبعوض بالعين اليمنى وبعد الافاقة من " البنج “ قال لي الدكتور حازم ياسين نجيت بأعجوبة الي عمل العملية دي ربنا مش أنا”