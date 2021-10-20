داليا مصطفى: أعمل على تنقية أعمالي بدقة.. ومسلسل العصيان انطلاقة قوية لي|فيديو

قالت الفنانة داليا مصطفى، إن بداية مشواري كانت في الإعلانات، مؤكدة أن أبي وامي كانا دائمي التواجد معي في اللوكيشن، ولكن بدءا من مشاركتي في مسلسل العصيان كانت انطلاقة قوية بالنسبة لي.

وأضافت داليا مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”: أنا لا أقوم باختيار الاعمال بطريقة عشوائية، مشيرة إلى أنها تعمل على تنقية أعمالها بدقة.

وتابعت داليا مصطفى، أن والدتي السبب في الموافقة على مسلسل “العصيان”، مؤكدة: أنني قمت بعمل عدد من المسلسلات بعده وهي “ضرب ابن برقوق، والبنات، وولاد الاكابر ، وخيال الظل وطباخ الريس”.

الأعمال التي يتم عرضها عليا في السينما معجبتنيش

وأشارت داليا مصطفى إلى أن الأعمال التي يتم عرضها عليها في السينما لا تعجبها وكان الاتجاه الأفضل لها في الدراما التليفزيونية".