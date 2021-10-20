فتح الله: الضغوط الجماهيرية على رمضان صبحي طبيعية.. وأتمنى يُساعدنا لتحقيق بطولة

قال محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، إن الضغوط على لاعب فريقه رمضان صبحي من الجماهير أمر طبيعي.

وأضاف فتح الله، خلال لقائه مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "يُحسب لرمضان صبحي أنه صنع لنفسه اسمًا كبيرًا في وقت صغير فهو لم يصل بعد إلى عامه الـ 24 والجميع يتحدث عنه فهو شيء يُحسب له، ومن الطبيعي أن أي لاعب تربى في ناد ويرحل عنه تكون هناك تكون ضغوطاً ولكن الأمر يتوقف على اللاعب ومتى سيتخلص من الأمر".

وأتم فتح الله تصريحاته بقوله: "رمضان صبحي يُركز استعدادًا للموسم المقبل فمع المنتخب جلس احتياطيا وشارك لمدة نصف ساعة أو أكثر وسجل وشاهد فرحته عقب الهدف تقول إنه يريد بداية الموسم بصورة محترمة وقوية ويريد عمل شيء وهدفنا وهدفه تحقيق بطولة وأتمنى أن يُساعدنا مع زملائه".