تعرف على برنامج فريق الزمالك بمعسكر برج العرب اليوم

ينتظم فريق الزمالك، في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من اليوم، الأربعاء استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر، أن تتحرك حافلة الفريق من النادي في العاشرة والنصف صباحا.

برنامج فريق الزمالك في المعسكر

يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما سيؤدون تدريبات الإطالات في الخامسة والنصف مساءً، على أن يخوض الفريق تدريبه في السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، وسيتناول اللاعبون وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساء ً.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بقدم المغربي أشرف بن شرقي.