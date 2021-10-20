خططوا لتشكيل جماعة مسلحة.. الادعاء الألماني يعلن توقيف جنديين سابقين

توقيف جنديين سابقين في ألمانيا

أعلن الادعاء الألماني، اليوم الأربعاء، توقيف جنديين سابقين بتهمة التخطيط لتشكيل جماعة مسلحة، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وقضى المحققون مع المدعين العامين في عدة ولايات ألمانية شهورًا في التحقيق وجمع الأدلة ضد العصابات الإجرامية المشتبه بها.

فقد داهمت الشرطة الألمانية، في وقت سابق، شبكة متطرفة يشتبه بتورطها في عمليات غسيل أموال ونقل ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.



ووفقا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، شن أكثر من 1000 عنصرا من ضباط الشرطة والقوات الخاصة الألمانية الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق على منازل ومكاتب في ثلاث ولايات ألمانية، تتعلق بشبكة يشتبه في أنها لغسيل الأموال والتي قيل إنها قامت بتحويل الملايين من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.



وقالت الشرطة إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى شارك فيها أكثر من ألف ضابط ووقعت في حوالي 80 موقعا مختلفا في ولايات نورد راين فيستفالن وساكسونيا وبريمن.

وقالت الشرطة إن هذا النشاط جزء من تحقيق في ما يسمى بشبكة الحوالة، حيث يعمل الأفراد وليس البنوك كوسطاء لتحويل الأموال. يستخدم النظام على نطاق واسع في بعض الدول.

وذكرت محطة WDR الألمانية العامة أن الشبكة قيد التحقيق يشتبه في أنها حولت أكثر من 100 مليون يورو (116 مليون دولار) من الأرباح من تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا ، حيث ربما تم استخدام جزء منها لتمويل جبهة النصرة والجماعات الإرهابية في سوريا.

