عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيف جنديين سابقين في ألمانيا

خططوا لتشكيل جماعة مسلحة.. الادعاء الألماني يعلن توقيف جنديين سابقين

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

أعلن الادعاء الألماني، اليوم الأربعاء، توقيف جنديين سابقين بتهمة التخطيط لتشكيل جماعة مسلحة، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

 

وقضى المحققون مع المدعين العامين في عدة ولايات ألمانية شهورًا في التحقيق وجمع الأدلة ضد العصابات الإجرامية المشتبه بها.

 

فقد داهمت الشرطة الألمانية، في وقت سابق،  شبكة متطرفة يشتبه بتورطها في عمليات غسيل أموال ونقل ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.


ووفقا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، شن أكثر من 1000 عنصرا من ضباط الشرطة والقوات الخاصة الألمانية الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق على منازل ومكاتب في ثلاث ولايات ألمانية، تتعلق بشبكة يشتبه في أنها لغسيل الأموال والتي قيل إنها قامت بتحويل الملايين من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.
 

وقالت الشرطة إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى شارك فيها أكثر من ألف ضابط ووقعت في حوالي 80 موقعا مختلفا في ولايات نورد راين فيستفالن وساكسونيا وبريمن.

وقالت الشرطة إن هذا النشاط جزء من تحقيق في ما يسمى بشبكة الحوالة، حيث يعمل الأفراد وليس البنوك كوسطاء لتحويل الأموال. يستخدم النظام على نطاق واسع في بعض الدول.

وذكرت محطة WDR الألمانية العامة أن الشبكة قيد التحقيق يشتبه في أنها حولت أكثر من 100 مليون يورو (116 مليون دولار) من الأرباح من تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا ، حيث ربما تم استخدام جزء منها لتمويل جبهة النصرة والجماعات الإرهابية في سوريا.
 

المانيا جماعة مسلحة في ألمانيا اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن ولايات ألمانيا

ترشيحاتنا

بشأن العمليات العسكرية في سوريا والعراق.. الرئاسة التركية تتقدم بطلب لـ البرلمان

رئيس الوزراء يلقى كلمة فى الجلسة العامة لأسبوع القاهرة للمياه

السيسي يشهد اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

نشرة مرور الطرق الصحراوية.. كثافات بـ دائري المنيب وزراعي الإسكندرية

دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام دينامو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

مذاقه لذيذ.. زوجة تتغذى يوميًا على رماد جثة زوجها المتوفي

قصة زواج ليلى فوزي من نجم شهير وعودتها بجثمانه بعد 4 أشهر

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

متحور دلتا يصل إسرائيل.. تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ