اليوم.. مسحة طبية للاعبي الزمالك بمعسكر برج العرب

يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية في الخامسة مساء اليوم، قبل التدريب المقرر له في السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من اليوم الأربعاء استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

برنامج فريق الزمالك في المعسكر

يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما سيؤدون تدريبات الإطالات في الخامسة والنصف مساءً، على أن يخوض الفريق تدريبه في السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، وسيتناول اللاعبون وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساء ً.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بقدم المغربي أشرف بن شرقي.