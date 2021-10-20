سبب اعتذار تامر حبيب عن كتابة أنف وثلاث عيون| خاص

كشف السيناريست تامر حبيب عن سبب اعتذاره عن كتابة سيناريو فيلم أنف وثلاث عيون.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":اعتذرت عنه والسبب انني انشغلت وكان لدى مسلسل رمضاني فلم استطع آن اكتب الفيلم والشركة المنتجة كانت تريد أن تبدأ تحضيراتها".

وعلى جانب اخر قال السيناريست تامر حبيب في تصريحات لـ"صدى البلد" إن مشروع مسلسله مع المطرب الكبير من المفترض أنه مازال قائما، ولكن لا يعرف متى يتم تنفيذه لأن القرار ليس بيده، مؤكدا أنه لم يبدأ كتابته حتى الآن".



وكانت قد أعلنت منصة “نتفيليكس” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشروع درامي ضخم من بطولة الفنان عمرو دياب ما يمثل عودته للدراما بعد غياب 27 عاما.



وقالت منصة نتفليكس في بيانها أنذاك:" يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور أدهم في فيلم ضحك ولعب وجد وحب، ونحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي".

فيما عبر عمرو دياب عن شعوره قائلا:" أنا سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله" بحسب ما جاء في البيان الرسمي المنشور على موقع المنصة.