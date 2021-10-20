مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلتين روسيتين من طراز سو-30 رافقتا قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين من طراز B-1B فوق البحر الأسود، متجهة نحو الحدود الروسية، ونتيجة لذلك، غير الطيارون الأمريكيون مسارهم.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المركز في بيان إن الرادارات الروسية رصدت أهدافًا فوق البحر الأسود في 19 أكتوبر تقترب من حدود روسيا.

وأضاف المركز أنه “لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود روسيا، أرسلت الدفاع طائرتين مقاتلتين من طراز سو-30 من القوات المناوبة للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود إلى الجو”.

وأوضحت أن المقاتلتين حددتا الأهداف على أنها قاذفتين أمريكيتين من طراز بي-1بي وطائرة نقل كي إس-135، ورافقتهما فوق البحر الأسود.

وأشار المركز إلى أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود روسيا، عادت المقاتلات الروسية بسلام إلى قاعدتها، ولم يُسمح بانتهاك حدود الدولة".

وأكد أن تحليق الطائرات الروسية جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.