أستاذ العلاقات الدولية: القمة الثلاثية تناولت انعقاد الانتخابات الليبية فى ديسمبر المقبل

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية إن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص دليل على عمق وتعزيز العلاقات، كاشفة أن تلك القمة تداولت حجم الانتقال بالقضايا النوعية، وليس اقتصر الحديث على الترتيبات والتنسيقات الثلاثية بين الدول الثلاثة، فيما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط أو الأحداث والترتيبات فى تلك المنطقة.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال استضافتها فى برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن القمة تناولت الانتقال بمستوى السياسات التقليدية إلى النوعية بشكل رئيسى، لافتة إلى أن هناك العديد من الرسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تنولتها القمة بالأمس، وهى التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتشابكات والتفاعلات فى مرحلة بدء التعافي.

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن القمة تناولت طبيعة العلاقات الثلاثية بين الثلاث دول، والمساحات المشتركة التى تطفى عليها طبيعة العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، وأضافت أن اجتماع القمة تناول ضرورة انعقاد الانتخابات الليبية فى ديسمبر المقبل دون تأجيل.

وأكدت أستاذ العلاقات الدولية أن منذ عام 2014 الدبلوماسية الرئاسية استطاعت أنها تعيد فكرة تدشين السياسات أو الانتقال من السياسات الاقتصاد النوعى، والعديد من المشروعات البنية التحتية، والحديث عن البخرات المتبادلة فى مجالات الرقمنة، يعتبر نوع من الانتقال المرحلي للاقتصاد النوعي.

وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية أن يوجد مشاريع اقتصادية كبرى تعمل عليها مصر وقبرص واليونان منها الربط الكهربائي والرقمنة والتبادل في مجال الخبرة الهندسية.