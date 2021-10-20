المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: الجناح المصرى بمعرض إكسبو دبي مصنف على 3 طوابق

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الجناح المصرى بمعرض إكسبو دبي مصنف على ثلاث طوابق، حيث أنه يخاطب شريحتين، الأولي هو الزائر العام الذى يأتي لمشاهدة المعرض.



وأضاف يحيي زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الجناح المصرى بالدور الأرضي يوضح العلاقة والانتقال من الماضي إلى المستقبل، ثم بالطوابق الأعلى فتكون مناطق خاصة بالندوات يوميا.



وتابع أنه يوجد بالمنطقة الإاقتصادية للقناة 17 فاعلية بالجناح المصرى، لافتا إلى أنه يتم الشرح بشكل مبسط الموجودة فى المنطقة الإقتصادية، سواء المرتبطة بالتصدير أو بالتعامل مع السوق المحلي.



وأشار إلى أن ذلك القطاعين يجذبوا المستثمرين حول قناة السويس، بالإضافة إلى الفرص الإستثمارية فى الموانئ، متابعا أنه يتم عرض الدراسة الخاصة بتلك المشروعات.

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