عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: الجناح المصرى بمعرض إكسبو دبي مصنف على 3 طوابق

الجناح المصرى بمعرض
الجناح المصرى بمعرض إكسبو دبي مصنف على ثلاث طوابق

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الجناح المصرى بمعرض إكسبو دبي مصنف على ثلاث طوابق، حيث أنه يخاطب شريحتين، الأولي هو الزائر العام الذى يأتي لمشاهدة المعرض. 


وأضاف يحيي زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الجناح المصرى بالدور الأرضي يوضح العلاقة والانتقال من الماضي إلى المستقبل، ثم بالطوابق الأعلى فتكون مناطق خاصة بالندوات يوميا.


وتابع أنه يوجد بالمنطقة الإاقتصادية للقناة 17 فاعلية بالجناح المصرى، لافتا إلى أنه يتم الشرح بشكل مبسط الموجودة فى المنطقة الإقتصادية، سواء المرتبطة بالتصدير أو بالتعامل مع السوق المحلي.


وأشار إلى أن ذلك القطاعين يجذبوا المستثمرين حول قناة السويس، بالإضافة إلى الفرص الإستثمارية فى الموانئ، متابعا أنه يتم عرض الدراسة الخاصة بتلك المشروعات.
https://ar-ar.facebook.com/dmctv/videos/267027581868139/

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصري معرض إكسبو دبي المنطقة الاقتصادية

ترشيحاتنا

ده اللى هيقعدك.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ موسيمانى مدرب الأهلي

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي للشرعية اليمنية في حربها على ميليشيا الحوثي

بعد توجيهات التضامن|حملات مفاجئة على الموظفين والسائقين وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات.. الأيام المقبلة

الأزهر يعلن خطة الدراسة وتوزيع المناهج لمعاهد القراءات بكافة مراحلها

قناة عبرية: إسرائيل جادة في إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

رئيس أكاديمية الشرطة: مركز بحوث الشرطة قد قام بتدريب 253 متدربا من 34 دولة أفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

مدبولي: نُثمن جهود الرقابة الإدارية في تحديث الخدمات الحكومية وزيادة الوعي

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-10-2021

شوبير يكشف أسباب قرار إيقاف تنفيذ عقوبة شيكابالا

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ