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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين لـ «صدى البلد»: اعتزلت بسبب سعاد حسني والشائعات.. ومكالمة منى زكي أعادتني l فيديو

نادين
نادين

أكدت الفنانة نادين أن قرار الاعتزال الذي سبق أن اتخذته منذ ما يزيد على 19 عاماً، لم يكن صعبا.

 

وقالت نادين، خلال ندوة بموقع “صدى البلد” لتكريمها عن أحدث أعمالها وهو عائلة جيجي، إن وفاة الفنانة سعاد حسنى كانت واحدة من أبرز أسباب اعتزالها الفن. 

 

وأضافت نادين: “شعرت بالصدمة بعد وفاة سعاد حسنى، بالإضافة إلى إطلاق بعض الشائعات عليها شخصياً، مما جعلها تتخذ خطوة الاعتزال”. 

 

وتابعت: "الفنانة منى زكى كانت سبباً فى التفكير لعودتى للتمثيل مرة أخرى، فخلال سنوات الاعتزال فوجئت بمكالمة منها لتعرض علي مشاركتها فى أحد الأفلام التى كان من المقرر أن تلعب بطولتها، وحين قلت لها إننى اعتزلت الفن منذ سنوات قالت لى إن الفنانين لا يعتزلون ولكنهم ينتظرون الدور الجيد الذى يعودون من خلاله، ومن هنا بدأت فى التفكير فى العودة من جديد، حتى عرض علي المخرج هانى خليفة المشاركة فى بطولة مسلسل “ليالى أوجينى”.

 

 

وكانت قد كشفت الفنانة نادين عن المهن التى عملت بها على مدار السنوات الماضية ، وذلك خلال فترة  إعتزالها الفن لمدة أستمرت 17 عاماً . 

 

إذ أكدت نادين خلال ندوة بموقع صدى البلد ، انها عملت بعد اعتزالها الفن مباشراً فى مجال التامين ، ثم الدعاية والاعلان ، والذى كان بمثابة حلم يراودها منذ التخرج من الجامعة . 

 

وأضافت نادين ، بعد ذلك أتجهت الى مجال التعليم ، حيث بدأت فى تدريب الاطفال على البالية لمدة 6 سنوات ، ثم إنتقلت الى مدرسة أخرى وقد تقلدت فيها عدة منصاب فى الادارة وتنظيم الاحتفالات ، خاصة حفلات أخر العام التى تكون فى دار الاوبرا المصرية ، حيث اتولى كل ما هو له علاقة بالجوانب الفنية . 

 

عائلة جيجى : 

 

وكانت قد أكدت الفنانة نادين أنها لم تقلق من نجسيد دور والدة الفنان إسلام جمال ضمن أحداث حكاية مسلسل “عائلة جيجي”، الذى يعد واحدة من حكايات مسلسل “وراء كل باب”.

 

وأكدت نادين خلال ندوة بموقع صدى البلد ، أنها لم تخش من هذا الأمر، لأن هناك صديقة مقربة لها تزوجت فى سن مبكر وأنجبت شابا فى هذا السن.

 

وأضافت: "أنا فى الحقيقة أم لثلاثة أولاد لكن أكبرهم يبلغ عمره 16 عاما، إضافة إلى أننى ليس لدى هذة الحساسيات".

 

وأكملت نادين: "القائمون على العمل فؤجئوا بشكلى على الحقيقة قبل تصوير العمل بيوم، وأنه فعلياً لا يمكن أن أكون أم لشاب فى هذا العمر، لكننا قررنا خوض التحدي".

 

وتابعت: أن مخرجة العمل قالت لى “أنا اتخضيت من شكلك”، لأن المكياج الذى ظهرت به ضمن أحداث مسلسل “ليالى أوجينى”، كان يعطى إحياء للمشاهد بأننى أكبر من سنى الحقيقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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