رئيس أكاديمية الشرطة: مركز بحوث الشرطة قد قام بتدريب 253 متدربا من 34 دولة أفريقية

قال اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إن اليومي تم تخريج 146 ضابطا، حصل على الدبلومات الشرطية، التى تمنحها كلية الدراسات العليا، منهم 31 ضابطا وافدا من دول الإمارات والبحرين والعراق والكويت واليمن وفلسطين، بنسبة نجاح بلغت 86.3%

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى، أن مركز بحوث الشرطة قد قام بتدريب 253 متدرب من 34 دولة أفريقية، كما قامت كلية التدريب والتنمية، بتدريب 4450 ضابطا، بمختلف الرتب بالوزارة، فى جميع تخصصات العمل الأمني.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة ، إلى أن الإدارة العامة قامت بتدريب كلاب الأمن والحراسة، جهودا غير مسبوقة، في مجالات تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية.

كما يتقدم بتحية تقدير وعرفان لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وكافة قطاعات وزارة الداخلية، التى قدمت كل العون للأكاديمية، وكل الشكر والتقدير لجميع قيادات الأكاديمية و القيادات والضباط، والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالأكاديمية، لجهودهم المخلصة أثناء رسالتهم النبيلة.

ويتوجه بالشكر للرئيس السيسي بأسمى معاني الإجلال والتقدير، لتشريفك الكريم حفلنا لتخريج نخبة وطنية واعدة، تسهم فى ارسال الأمن والاستقرار بالدولة، معقبا "وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".