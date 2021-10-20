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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس أكاديمية الشرطة: كل الشكر والتقدير لجميع قيادات الأكاديمية والقيادات والضباط

اللواء الدكتور أحمد
اللواء الدكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة

يتقدم اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بتحية تقدير وعرفان لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وكافة قطاعات وزارة الداخلية، التي قدمت كل العون للأكاديمية، وكل الشكر والتقدير لجميع  قيادات الأكاديمية والقيادات والضباط، والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالأكاديمية، لجهودهم المخلصة أثناء رسالتهم النبيلة.

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رئيس أكاديمية الشرطة للطلاب الخريجين: لكم منا القدوة والخبرة ولنا عليكم العزم والإصرار

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بالسلام الجمهورى..بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، أن مركز بحوث الشرطة قد قام بتدريب 253 متدرب من 34 دولة أفريقية، كما قامت كلية التدريب والتنمية، بتدريب 4450 ضابطا، بمختلف الرتب بالوزارة، فى جميع تخصصات العمل الأمني.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أن الإدارة العامة قامت بتدريب كلاب الأمن والحراسة، جهودا غير مسبوقة، في مجالات تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية.

اكاديمية الشرطة رئيس أكاديمية الشرطة احمد ابراهيم الرئيس السيسي طلاب كلية الشرطة

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رئيس أكاديمية الشرطة: مركز بحوث الشرطة قد قام بتدريب 253 متدربا من 34 دولة أفريقية

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