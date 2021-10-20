رئيس أكاديمية الشرطة: كل الشكر والتقدير لجميع قيادات الأكاديمية والقيادات والضباط

يتقدم اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بتحية تقدير وعرفان لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وكافة قطاعات وزارة الداخلية، التي قدمت كل العون للأكاديمية، وكل الشكر والتقدير لجميع قيادات الأكاديمية والقيادات والضباط، والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالأكاديمية، لجهودهم المخلصة أثناء رسالتهم النبيلة.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، أن مركز بحوث الشرطة قد قام بتدريب 253 متدرب من 34 دولة أفريقية، كما قامت كلية التدريب والتنمية، بتدريب 4450 ضابطا، بمختلف الرتب بالوزارة، فى جميع تخصصات العمل الأمني.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أن الإدارة العامة قامت بتدريب كلاب الأمن والحراسة، جهودا غير مسبوقة، في مجالات تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية.