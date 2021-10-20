شراكة بين جامعة العلمين ومنصة كورسيرا العالمية

جامعة العلمين تبحث تطوير التعليم بالشراكة مع أكبر منصات التعليم العالمية

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية مايك ديميانو مدير مبادرات التعليم القومية في شركة كورسيرا العالمية والتى تعد أكبر منصات التعلم على مستوى العالم.

وأكد رئيس جامعة العلمين الدولية أنه تم مناقشة خطوات تنفيذ الشراكة بين الجامعة ومنصة كورسيرا للتعلم حيث تعتبر جامعة العلمين الدولية هى أول جامعة مصرية تتعاقد مع كورسيرا كشريك منارة lighthouse partner..

وقدم الدكتور عصام الكردى شرحا بالتعريف بالجامعة و كلياتها وبرامجها والشراكات الدولية التى قامت بابرامها مع مختلف الجامعات معربا عن تطلعاته جامعة العلمين فى المزيد من التعاون مع كورسيرا.

كما استعرض ديميانو تجارب كورسيرا مع الدول المجاورة كالمغرب والسعودية في طرح مقررات سنة تمهيدية للجامعات.

و أضاف أن كورسيرا تسعى لمعرفة المزيد عن التحديات التى تواجه التعليم العالى المصرى لمواصلة خدمة الدارسين المصريين.

وأشاد ديميانو بالجامعة وتجهيزاتها والفكر الريادي في تطوير التعليم بها و بفكرة دمج مقررات كورسيرا داخل مناهج مقررات الجامعة في البرامج المختلفة.