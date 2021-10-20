عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

250 مليون دولار دعم ياباني لمصر خلال جائحة كورونا

صدى البلد

قال سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي إن بلاده قدمت دعما لمصر خلال مكافحة جائحة كورونا يتجاوز 250 مليون دولار، وذلك لتوفير معدات طبية لأكبر عدد من السكان، بما في ذلك النساء والأطفال، وتحسين سلسلة التبريد، ودعم الأبحاث الجديدة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم الميزانية للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.


جاء ذلك في تصريح له خلال حفل تسليم المعدات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، تشمل أربعة أنظمة للتصوير بالموجات فوق الصوتية وجهاز لقياس التدفق الخلوي، بجامعة قناة السويس، وفق بيان لسفارة اليابان اليوم الأربعاء. 


ولفت البيان أن المعدات ستعزز جهود مصر للتخفيف من حدة آثار جائحة كورونا وستساهم في تدريب الخبراء الطبيين الأفارقة الذي تدعمه اليابان بجامعة قناة السويس، من أجل تحسين مهاراتهم التشخيصية لصحة الأمهات والأطفال.


وأعرب السفير عن أمله في أن يؤدي هذا التزويد بالمعدات الطبية إلى تعزيز التعاون بين اليابان ومصر من جهة، واليابان ومصر وإفريقيا من جهة أخرى في قطاعي الصحة والطب، كما أعرب عن سعادته بأن هذه الزيارة تأتي متزامنة مع الذكرى الخامسة والعشرين للتعاون الثلاثي الناجح بين اليابان ومصر ودول إفريقية أخرى في مثل هذه المجالات الهامة. 


وأكد السفير أن الجائحة الحالية تمثل أزمة تجاه "الأمن البشري"، وتُشكل تهديدات على حياة الناس وسبل عيشهم وكرامتهم، ولا ينبغي ترك أي أحد خلف الركب خلال الجهود المبذولة لتوفير الحماية من هذه الجائحة، مشيرا إلى أن اليابان تتعاون مع مرفق كوفاكس، وهو الإطار العالمي للوصول للقاحات، بمساهمة قدرها مليار دولار أمريكي، بما يمثل أكثر من 10% من إجمالي ميزانية المرفق اعتبارًا من يونيو.


من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن تقديره لالتزام اليابان بدعم حرب مصر ضد فيروس كورونا والتعاون في تدريب الخبراء الطبيين الأفارقة بجامعة قناة السويس، كما أعرب عن رغبته في الاستفادة المثلى من هذه المعدات خلال التعامل مع فيروس كورونا وتطوير الشراكة مع الدول الإفريقية. 

ترشيحاتنا

أدعية الوسواس القهري ..ردده ولا تدع الشيطان يغلبك

إسرائيل والإمارات تسعيان إلى تنفيذ مشروع مشترك على سطح القمر

تصدرت التريند.. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة؟

«حساب عزيمة».. تعرف على الوعاء الادخاري الجديد من بنك ناصر لذوي الهمم

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

متى ترتدي الفتاة الحجاب والسن الشرعي الملزم لها؟ شيخ الأزهر يحسم الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات .. مركز التسوية والتحكيم يوقف عقوبة شيكابالا وصدى البلد يكشف السبب

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

75 شخصا مقيدا .. الداخلية تداهم فيلا لعلاج الإدمان بالقليوبية

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-10-2021

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

محطم الأرقام.. الصحف الإنجليزية تحتفي بتألق محمد صلاح مع ليفربول بدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته السابقة؟

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم محمد صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

فيديو

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ