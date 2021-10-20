250 مليون دولار دعم ياباني لمصر خلال جائحة كورونا

قال سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي إن بلاده قدمت دعما لمصر خلال مكافحة جائحة كورونا يتجاوز 250 مليون دولار، وذلك لتوفير معدات طبية لأكبر عدد من السكان، بما في ذلك النساء والأطفال، وتحسين سلسلة التبريد، ودعم الأبحاث الجديدة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم الميزانية للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.



جاء ذلك في تصريح له خلال حفل تسليم المعدات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، تشمل أربعة أنظمة للتصوير بالموجات فوق الصوتية وجهاز لقياس التدفق الخلوي، بجامعة قناة السويس، وفق بيان لسفارة اليابان اليوم الأربعاء.



ولفت البيان أن المعدات ستعزز جهود مصر للتخفيف من حدة آثار جائحة كورونا وستساهم في تدريب الخبراء الطبيين الأفارقة الذي تدعمه اليابان بجامعة قناة السويس، من أجل تحسين مهاراتهم التشخيصية لصحة الأمهات والأطفال.



وأعرب السفير عن أمله في أن يؤدي هذا التزويد بالمعدات الطبية إلى تعزيز التعاون بين اليابان ومصر من جهة، واليابان ومصر وإفريقيا من جهة أخرى في قطاعي الصحة والطب، كما أعرب عن سعادته بأن هذه الزيارة تأتي متزامنة مع الذكرى الخامسة والعشرين للتعاون الثلاثي الناجح بين اليابان ومصر ودول إفريقية أخرى في مثل هذه المجالات الهامة.



وأكد السفير أن الجائحة الحالية تمثل أزمة تجاه "الأمن البشري"، وتُشكل تهديدات على حياة الناس وسبل عيشهم وكرامتهم، ولا ينبغي ترك أي أحد خلف الركب خلال الجهود المبذولة لتوفير الحماية من هذه الجائحة، مشيرا إلى أن اليابان تتعاون مع مرفق كوفاكس، وهو الإطار العالمي للوصول للقاحات، بمساهمة قدرها مليار دولار أمريكي، بما يمثل أكثر من 10% من إجمالي ميزانية المرفق اعتبارًا من يونيو.



من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن تقديره لالتزام اليابان بدعم حرب مصر ضد فيروس كورونا والتعاون في تدريب الخبراء الطبيين الأفارقة بجامعة قناة السويس، كما أعرب عن رغبته في الاستفادة المثلى من هذه المعدات خلال التعامل مع فيروس كورونا وتطوير الشراكة مع الدول الإفريقية.