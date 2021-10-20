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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. هنادى مهنا ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلى "

صدى البلد

تحل الفنانة هنادي مهنا اليوم ضيفة على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأعربت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها بنجاح حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا".

وأكدت هنادي من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة الحدث، أن الزواج شيء جيد وليس مخيف، مشيرة بأن علاقتها الزوجية ليس لها علاقة بأحداث المسلسل، وأن زوجها الفنان أحمد خالد صالح أفضل شخص على كوكب الأرض. 

وأضافت هنادي، أن السيناريو هو الذي جذبها لخوض تلك البطولة، لأن هذه المشاكل هي التي تواجه الشباب حديثي الزواج خلال تلك الأيام، والدراما المصرية لأول مرة ترصد تلك المشاكل بالتفاصيل.

وتابعت هنادي، أن خط الدراما التي تقدمة الفنانة هاجر أحمد مهم أيضاً لأنه يرصد أن مشاكل الزواج لا تفرق بين طبقات المجتمع المختلفة.

وعندما سألها مقدم البرنامج عن تصدرها تريندات مواقع التواصل بعد عرض المسلسل، قالت: "سعيدة جداً برد فعل الجمهور ولم أتوقع أن اتصدر التريند بهذا الشكل".

 

برنامج معكم منى الشاذلى احمد خالد صالح منى الشاذلى الفنانة هنادي مهنا الفنانة هنادي حكاية بدون ضمان بدون ضمان

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