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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بتحديد أسعار الأسمدة والمبيدات وزراعات تقاوى البطاطس المستوردة

النائب عامر الشوربجى
النائب عامر الشوربجى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان

قال النائب عامر الشوربجى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى ضرورة وضع خطة بشأن تحديد أسعار الأسمدة والمبيدات وزراعات تقاوى البطاطس المستوردة.

وأشار الشوربجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى تحديد أسعارها ، حتى يرتاح المزارع ، ولا نتركه فريسة لتقلبات السوق.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

الأسمدة المبيدات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان

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