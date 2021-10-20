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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع طفيف في أسعار البترول العالمي بسبب تدخل دولة واحدة

أزمة طاقة تضرب أوروبا
أزمة طاقة تضرب أوروبا

بعد استمرار في قفزاته الكبيرة خلال الأيام الماضية  مدفوعًا بأزمة الطاقة التي تشهدها بعض دول العالم، والتي تبرز بشكل واضح في القارة الأوروبية، سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء تراجعًا، وفق ما ذكرت الصحافة الدولية. 

 

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يأتي التراجع، بعد أن كثفت الحكومة الصينية جهودها لكبح الارتفاع القياسي في أسعار الفحم، وتشغيل مناجم الفحم بكامل طاقتها لتخفيف أزمة نقص الطاقة.

ونزلت أسعار الفحم الصيني وغيره من السلع الأولية في التعاملات المبكرة، مما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع طفيف في وقت سابق اليوم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة إلى 84.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، متخلية عن ارتفاعها 75 سنتا في الجلسة السابقة، ولكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي لشهر نوفمبر المقبل، والتي ينتهي أجلها اليوم الأربعاء، 56 سنتا إلى 82.4 دولار للبرميل.

 كما انخفضت عقود ديسمبر المقبل 59 سنتا (ما يعادل 0.7 بالمئة) إلى 81.85 دولار للبرميل.

ولا تزال أسواق النفط بشكل عام مدعومة على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

لكن السوق تعرضت لضغوط اليوم الأربعاء بسبب بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2021 ، وفقا لمصادر في السوق.

وكان ذلك أعلى بكثير من توقعات تسعة محللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لزيادة المخزونات 1.9 مليون برميل.

 

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