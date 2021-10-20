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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان: مستعدون لتذليل أية معوقات في "يونيفرسال" لاستعادة مكانتها الرائدة في التصنيع

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

التفى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، يسري قطب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفرسال ، وذلك للاطمئنان على سير العمل داخل الشركة بعد التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية الأسبوع الماضي بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعة المعدنية ، وممثلي العمال ، والتي تهدف إلى حفظ حقوق العاملين بالشركة  وصرف أجورهم المتأخرة .

 

وأكد الوزير أن العاملين بالشركة أهم عنصر بالإنتاج ورعاية وحماية حقوقهم حق أصيل على أصحاب الأعمال للاستمرار في الإنتاج وتحقيق التنمية ، منوهاً إلى أن الوزارة على الاستعداد التام لمساندة الشركة لتذليل أي معوقات حتى تستعيد مكانتها الرائدة في مجتمع العمل داخل الدولة المصرية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية .

 

 من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للوزير على جهوده الحثيثة ورعايته لهذه الاتفاقية التي أسهمت في استقرار الأوضاع داخل الشركة واستئناف العمل والإنتاج، مثمناً دور الوزارة في حل المشاكل العمالية بالآلية التي تحقق الاستقرار في بيئة العمل والإنتاج.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة يسري قطب شركات يونيفرسال اتفاقية العمل الجماعية تصنيع الأجهزة المنزلية استعادة مكانتها الرائدة

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