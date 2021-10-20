عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميح ساويروس: الحضور فى الفاعليات والورش كبيرة جداً هذا العام.. فيديو

سميح ساويروس
سميح ساويروس

قال سميح ساويروس، خلال فاعليات مهرجان الجونة فى دورتة الخامسة، إن هذا العام الحضور والفاعليات  للورش والأفلام المعروضة كبيرة جداً.

 

وأضاف الفنان أحمد مالك، من جانبة خلال حواره المذاع على “ام بى سى مصر2”، ببرنامج "صباحك مصرى"، أنه يشارك للمرة الثالثة فى المهرجان بعرض فيلم له، متمنيا أن يشارك كل عام بفيلم مختلف فى مهرجان الجونة. 

 

وفى سياق أخر، علقت المخرجة كاملة أبو ذكرى على الجدل المثار حول فيلم “ريش”بعد عرضه فى مهرجان الجونة السينمائي. 

 

وكتبت كاملة أبو ذكرى عبر الفيسبوك :"تلميذي وعزيزي المخرج الشاب عمر الزهيري.. مبروك على فيلمك، وأرجو من الإخوة إلى بيزايدوا بوطنيتهم يرحمونا من كلمة سمعة مصر".

 

وأضافت كاملة أبو ذكرى:" هو حد قال لحضراتكم إن مصر دي واحدة ست بايرة بتدور على عريس، كلمة سُمعة مصر دي كلمة مستفزة وتقلل من قيمة مصر، عيب عليكم بقي كفاية نفاق ومزايدة باسم إن حضرتك وطني والمسؤول عن حماية مصر، مبروك يا عمر وافرح بنجاحك".

 

وتابعت: ما يهمكش من شوية منافقين عايزين يتملقوا من خلال شاب صغير في أول حياته، وصدقني الكبار إللى بيخوفونا بيهم عندهم القدرة على معرفة المنافقين والمتملقين لإنهم كبار وفاهمين ما تخافش منهم وإحلم كمان وكمان، إن شاء الله المستقبل قدامك".

مهرجان الجونة سميح ساويروس الفنان احمد مالك صباحك مصري كاملة أبو ذكرى مهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

لقطات تجسسية أولية لـ بي إم دبليو الفئة 7 الجديدة.. صور

رسميا.. أوبو تعلن عن تحفة الفئة المتوسطة Oppo K9s.. سعر ومواصفات

"مصحات بير السلم".. عقوبات رادعة تواجه أصحاب فيلا علاج الإدمان بالقليوبية

مارس الرذيلة مع قاصرات في آن واحد.. حكاية طبيب الحي الراقي وحفلات العيادة الجنسية | نوستالجيا

مسئول بحكومة طالبان: روسيا قادرة على المساهمة في تنمية أفغانستان وضمان أمنها

دعاء تفريج الهم والكرب.. واظب عليه يُصلح حالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

بالمستندات .. مركز التسوية والتحكيم يوقف عقوبة شيكابالا وصدى البلد يكشف السبب

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

أول تعليق من فرج عامر على قرار استبعاده من انتخابات سموحة

تصل إلى مليون ريال.. تعرف على غرامات المرور في السعودية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته السابقة؟

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم محمد صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

فيديو

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ