سميح ساويروس: الحضور فى الفاعليات والورش كبيرة جداً هذا العام.. فيديو

قال سميح ساويروس، خلال فاعليات مهرجان الجونة فى دورتة الخامسة، إن هذا العام الحضور والفاعليات للورش والأفلام المعروضة كبيرة جداً.

وأضاف الفنان أحمد مالك، من جانبة خلال حواره المذاع على “ام بى سى مصر2”، ببرنامج "صباحك مصرى"، أنه يشارك للمرة الثالثة فى المهرجان بعرض فيلم له، متمنيا أن يشارك كل عام بفيلم مختلف فى مهرجان الجونة.

وفى سياق أخر، علقت المخرجة كاملة أبو ذكرى على الجدل المثار حول فيلم “ريش”بعد عرضه فى مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت كاملة أبو ذكرى عبر الفيسبوك :"تلميذي وعزيزي المخرج الشاب عمر الزهيري.. مبروك على فيلمك، وأرجو من الإخوة إلى بيزايدوا بوطنيتهم يرحمونا من كلمة سمعة مصر".

وأضافت كاملة أبو ذكرى:" هو حد قال لحضراتكم إن مصر دي واحدة ست بايرة بتدور على عريس، كلمة سُمعة مصر دي كلمة مستفزة وتقلل من قيمة مصر، عيب عليكم بقي كفاية نفاق ومزايدة باسم إن حضرتك وطني والمسؤول عن حماية مصر، مبروك يا عمر وافرح بنجاحك".

وتابعت: ما يهمكش من شوية منافقين عايزين يتملقوا من خلال شاب صغير في أول حياته، وصدقني الكبار إللى بيخوفونا بيهم عندهم القدرة على معرفة المنافقين والمتملقين لإنهم كبار وفاهمين ما تخافش منهم وإحلم كمان وكمان، إن شاء الله المستقبل قدامك".