محافظ المنوفية: انطلاق القافلة الطبية ضمن "حياة كريمة" للكشف على الأسر الأولى بالرعاية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء القافلة الطبية الموسعة للقري الأكثر احتياجا بقرية جزيرة أبو داود بمركز ومدينة السادات والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة وذلك بالتعاون مع جامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.



حيث تستهدف القافلة الطبية علاج المرضي غير القادرين علي نفقة الدولة بإجمالي مستهدف 375 أسرة وذلك في مختلف التخصصات ( العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأورام - الأسنان - الأطراف الصناعية) بالتنسيق مع كلية الطب البشري والأسنان والتمريض بجامعة المنوفية، مع توزيع الأدوية وإجراء العمليات الجراحية وتوفير الأطراف الصناعية بالمجان.



كما تتضمن القافلة الطبية توفير لقاحات فيروس كورونا وأعمال المبادرة الرئاسية 100مليون صحة للكشف على أمراض الكلى وصحة المرأة والأسرة، فضلا عن توفير جامعة مدينة السادات قافلة بيطرية كبيرة تشمل الكشوفات والعلاج والعمليات مجاناً، هذا ويتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات تنفيذ القافلة الطبية لتسهيل أعمالها تحقيقاً للصالح العام.



هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن الريفي، مشيداً بمبادرات رئيس الجمهورية والتي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.