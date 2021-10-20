أخبار الفن.. نقل الإعلامية أسماء مصطفى إلى المستشفى .. سمية الخشاب ترد على منتقدي إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

نشر أحمد الفيشاوي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت زوجة أحمد الفيشاوي وهي تقبله وعلّق علي الصورة قائلاً: إمبارح من عرض فيلم قمر 14 في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

كشفت الصفحة الرسمية لـ الإعلامية أسماء مصطفى عن تعرضها لوعكة صحية جديدة ونقلت على أثرها إلى المستشفى .

وكتبت الصفحة الرسمية :"#الادمن بنعتذر لعدم التواصل والرد لان أسماء تعرضت لوعكة دخلت على أثرها للمستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.

تعرض الفنان والمخرج المغربي عبد الاله عاجل، إلى وعكة صحية خلال آداء دوره فى مسرحية اخر مقال على المسرح .

وأصيب الفنان المغربي "عبد الاله عاجل" بكسر فى قدمه ، وقد تم نقله الى مستشفى ابن سيناء فى المغرب لتلقى العلاج.

أكدت الفنانة نادين عودتها للفن بعد غياب 17 عاماً جاءت بعد استقرار حياتي العملية والشخصية ، الا انني لم اسعى للعودة .

وتابعت نادين فى ندوة بموقع صدى البلد : تلقيت عرض من المخرج هانى خليفة لاداء أحدى ادوار البطولة فى مسلسل “ ليالى أوجينى ” .

ردت الفنانة سمية الخشاب على منتقدي إطلالات الفنانين بمهرجان الجونة السينمائي وحصر البعض الفعاليات في الإطلالات فقط.

وقالت:" إطلالات الفنانات جزء من المهرجان والمعجبين بيحبوا يشوفوا اطلالتنا وملايين بيتابعوا المهرجان علشان مبسوطين بإطلالتنا".

تسقبل دور العرض السينمائية فى مختلف دول العالم ، فيلم Eternals ، والذى تقوم ببطولته أنجلينا جولى .

ومن المقرر أن يطرح العمل الذى تقوم ببطولته أنجلينا جولى في دور العرض الإيطالية يوم الأربعاء 3 نوفمبر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يوم 5 نوفمبر.

أكدت الفنانة نادين أن قرار الاعتزال الذي سبق أن اتخذته منذ ما يزيد على 19 عاماً، لم يكن صعبا.

وقالت نادين، خلال ندوة بموقع “صدى البلد” لتكريمها عن أحدث أعمالها وهو عائلة جيجي، إن وفاة الفنانة سعاد حسنى كانت واحدة من أبرز أسباب اعتزالها الفن.