عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 8 متهمين في التخابر مع داعش لـ 15 نوفمبر

صدى البلد

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش" لجلسة 15 نوفمبر لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حازم عامر وكيل النائب العام، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وتضم القضية كلا من معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".

واتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر “داعش”، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتي سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

واتفق المتهم الثالث وآخران مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر مع داعش، وارتكب جميع المتهمين جريمة تمويل الإرهاب وتلقوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية "داعش".

 

محكمة الجنايات اخبار المحاكم التخابر مع داعش داعش مجمع محاكم طرة

ترشيحاتنا

الزمالك يحسم الجدل حول مفاوضات تجديد عقد اشرف بن شرقي

ليس بخطاط.. لوحة ضخمة لسورة "الملك" تبهر رواد السوشيال ميديا

الحبس 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك

يصادف عيد ميلادها.. رقص سمية الخشاب على «ريد كاربت».. ولماذا غازلها المصورون؟

فضيحة ووترجيت.. تفاصيل مذبحة ليلة السبت لرجال وزارة العدل الأمريكية

بعد تتويجه ببطولة مستر أولمبيا.. استقبال حافل لـ بيج رامي في القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

انخفضت حوالي 3 جنيهات.. آخر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم .. فيديو

بالمستندات .. مركز التسوية والتحكيم يوقف عقوبة شيكابالا وصدى البلد يكشف السبب

تعليق قوي من ميدو على قرار مركز التسوية بوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا

كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئات المستثناة من لقاح كورونا

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

اقتصار دخول طلاب جامعة القاهرة الملقحين إلى الحرم الجامعي.. والباقي غياب

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته السابقة؟

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم محمد صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

فيديو

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ