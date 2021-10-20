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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة الحرق المكشوف

محافظ أسيوط يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

صدى البلد

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للقانون من حارقي المخلفات الزراعية وردع كل من تسول له نفسه الاضرار بصحة المواطنين لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين مديرية الزراعية وجهاز شئون البيئة وادارة شئون البيئة بالمحافظة وإدارة المخلفات الصلبة والبرنامج الوطني للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة ورؤساء المراكز والاحياء ومسئولي البيئة في كل مركز وحي. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تشغيل المفارم التي تم توزيعها على قرى ومراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات دون اضرار بالبيئة والحد من تكوين السحب السوداء التي تتكون نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".. جاء ذلك خلال اجتماعاتهبكل من هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، وهالة فرغلي مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة ، والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط ، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وبحضور رؤساء المراكز والأحياء.


وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات اليومية بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال هذه الفترة لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى تفعيل دور اللجان المشتركة من الجهات المعنية المشكلة خصيصاً لمكافحة هذه الظاهرة وما تسببه من خطورة على صحة المواطنين فضلاً عن تكثيف الندوات واللقاءات وحملات التوعية والارشاد الزراعي لرفع الوعي بمدى الخطورة التي تسببها السحب السوداء جراء الحرق المكشوف للمخلفات مشيراً إلى توثيق المحاضر والمخالفات التي يتم تحريرها بالصور ورفع تقرير دوري بالجهود المبذولة في هذا الشأن.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الحرق المكشوف مفارم المخلفات الزراعية زراعة أسيوط جهاز شئون البيئة

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