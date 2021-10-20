تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين فى نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة، لجلسة 27 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

كان دفاع المتهمين طلب رد هيئة المحكمة فى وقت سابق، إلا أنهم تنازلوا عن ذلك.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.