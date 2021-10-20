أكاديمية البحث العلمي.. تعيين "قابيل" عضوا ببحوث المياه و"عبد الجيد" بـ الكهرباء

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا باختيار الدكتور عبد النبى قابيل، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا عضوًا بمجلس بحوث المياه والرى، والدكتور محمد عبد الجيد احمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الهندسة عضوًا بمجلس بحوث الكهرباء والطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المجلسين يضمان نخبة متميزة من الأساتذة، متمنيًا لكافة الأعضاء التوفيق والسداد، بما يحقق أهداف خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030.

من جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور عبد النبى قابيل والدكتور محمد عبد الجيد لاختيارهما ضمن التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذى جاء تتويجًا لتميزهما العلمي.

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