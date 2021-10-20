عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكاديمية البحث العلمي.. تعيين "قابيل" عضوا ببحوث المياه و"عبد الجيد" بـ الكهرباء

الدكتور عبد النبى
الدكتور عبد النبى قابيل

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا باختيار الدكتور عبد النبى قابيل، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا عضوًا بمجلس بحوث المياه والرى، والدكتور محمد عبد الجيد احمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الهندسة عضوًا بمجلس بحوث الكهرباء والطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

لتحقيق أقصى استفادة..الزراعة تواصل حصر وتفقد ورفع كفاءة أصولها في الغربية

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المجلسين يضمان نخبة متميزة من الأساتذة، متمنيًا لكافة الأعضاء التوفيق والسداد، بما يحقق أهداف خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030.

 

من جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور عبد النبى قابيل والدكتور محمد عبد الجيد لاختيارهما ضمن التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذى جاء تتويجًا لتميزهما العلمي.

IMG-20211020-WA0071
IMG-20211020-WA0071
IMG-20211020-WA0072
IMG-20211020-WA0072
جامعة طنطا قابيل عبد الجيد أكاديمية البحث العلمي المجالس النوعية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

ترشيحاتنا

عنوان حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة.. تعرف على أصل «الزغاريد»

الصحة السودانية تحذر المتظاهرين من خطر كورونا

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

قبل مواجهة الأهلى.. تطورات الحالة الصحية لـ طلعت يوسف بعد إصابته بكورونا

فصل جديد.. تعليق صادم من أحمد شوبير علي تطورات أزمة أجاي والاهلي

أمريكا.. إغلاق قاعدة عسكرية بولاية ماريلاند بسبب تهديد بوجود قنبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

حقيقة اعتزام فيسبوك تغيير اسمها باسم جديد

الطريق إلى المونديال.. كيروش يفاجئ اللاعبين المحليين بقرار جديد

بالمستندات .. مركز التسوية والتحكيم يوقف عقوبة شيكابالا وصدى البلد يكشف السبب

انخفضت حوالي 3 جنيهات.. آخر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم .. فيديو

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى في القاهرة 27

تعليق قوي من ميدو على قرار مركز التسوية بوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

كذب كلامه السابق.. لماذا تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته السابقة؟

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم محمد صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

فيديو

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

ما سر تألق محمد صلاح في إنجلترا؟ عمدة نجريج يرد.. فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ