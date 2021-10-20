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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم..الأهلي يمنح حسن حمدي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد القلادة الذهبية

صدى البلد

يقيم النادي الأهلي اليوم حفلاً كبيراً لتكريم حسن حمدي رئيس النادي الاسبق والدكتور حسن مصطفي رئيس إلإتحاد الدولي لكرة اليد تقديراً لجهودهم الكبيرة وعطائهم اللامحدود للقلعة الحمراء علي مدي سنوات عديدة بمنحهم قلادة النادي الذهبية .

ويمنح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قلادة النادي الذهبية  لحسن حمدي » تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014 .

ويعد حسن حمدي واحداً من انجح من تولي رئاسة القلعة الحمراء في تاريخ مارد الجزيرة ، وتولى حسن حمدي رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي منذ بداية عام 2002 وحتى عام 2014، ليحقق القلعة الحمراء 29 بطولة خلال تواجده بواقع تسع مرات مسابقة الدوري، وكأس مصر ثلاث مرات، والسوبر المصري سبع مرات، دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، وكأس السوبر الإفريقي خمس مرات، وفي عهده شارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية خمس مرات وتوج بالميدالية البرونزوية في عام 2006.

وكان حسن حمدي تم تكريمه كأفضل رئيس النادي لسنوات في العديد من الإستفتاءات ثم قلده الإتحاد الأفريقي كاف بوسام الإستحقاق الذهبي في مارس 2017.

كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية» أيضًا؛ تقديرا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.

وجهت إدارة النادي الدعوة لعدد من رموز وقيادات النادي الحاليين والسابقين بجانب كبارة المسئولين عن الرياضة والشخصيات العامة التي تعامل الثنائي معها علي مدار تاريخهما الرياضي .

 

النادي الأهلي حسن حمدي حسن مصطفي الاتحاد الدولي لكرة اليد محمود الخطيب

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