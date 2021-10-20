تكليف عصام النجار برئاسة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتكليف اللواء مهندس عصام محمود النجار رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء إجراءات تعيين رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لضخ دماء جديدة في قيادة الجهات التابعة، الأمر الذي يسهم فى تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر مع كافة دول العالم.

ويشغل اللواء مهندس عصام النجار حالياً رئيس الإدارية المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك منذ عام 2017، وعضو مجلس إدارة الهيئة، كما أنه حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1987، وبكالوريوس هندسة جامعة القاهرة في عام 1995، فضلاً عن ماجيستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان في عام 1997.

هذا ووجهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الشكر للواء مهندس إسماعيل جابر الرئيس السابق للهيئة على الفترة التى تولى فيها رئاسة الهيئة.