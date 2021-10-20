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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلى.. تطورات الحالة الصحية لـ طلعت يوسف بعد إصابته بكورونا

طلعت يوسف
طلعت يوسف

استقرت الحالة الصحية لـ طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى قبل أيام من مواجهة الأهلى فى الجولة الأولى من منافسات الدورى المصري الممتاز.

ويعانى طلعت يوسف من الإصابة بفيروس كورونا ويخضع الآن للعزل المنزلى مع الحصول على بروتوكول علاج كورونا والأدوية الخاصة به .

ومن المقرر أن يجرى طلعت يوسف أشعة جديدة خلال الأيام المقبلة من أجل معرفة تطورات الإصابة بكورونا ومدى إمكانية ظهور العينة “سلبية” والعودة من جديد لقيادة تدريب الفريق من الملعب وقيادة الدراويش أمام الأحمر .

ويتابع طلعت يوسف تدريبات الإسماعيلى الآن من منزله فى ظل معاناته من كورونا ، من خلال التواصل مع جهازه المعاون المكون من محمد إبراهيم المدرب العام ومحمد حمص المدرب ومحمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة .

على جانب أخر ، طالب مسئولو نادى الإسماعيلى، رابطة الأندية المحترفة بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها 31 أكتوبر الجاري فى الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت مطالبة الإسماعيلى بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا للانشغال بإقامة انتخابات النادى، والمقرر إقامتها في 31 أكتوبر وهو نفس يوم المباراة.

فى الإطار ذاته، وضع طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، برنامجا تأهيليا خاصا للناميبي شيلونجو، مهاجم الفريق، قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها فى افتتاحية الدوري المصري الممتاز.

وعاد شيلونجو للانضمام إلى تدريبات الإسماعيلى قبل عدة أيام قليلة بعد المشاركة مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى طلعت يوسف إلى تجهيز شيلونجو بأفضل شكل ممكن للاعتماد عليه فى قيادة هجوم الإسماعيلى خلال الموسم الكروى الجديد فى ظل قناعات الجهاز الفنى بقدرات اللاعب الفنية.

طلعت يوسف نادي الإسماعيلي الدوري المصري فيروس كورونا كورونا الاسماعيلي

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قبل مواجهة الأهلى.. تطورات الحالة الصحية لـ طلعت يوسف بعد إصابته بكورونا

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