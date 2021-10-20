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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، مدير المركز.


وفى مستهل الاجتماع، أشار اللواء ناصر فوزى إلى موقف حصر الأراضي الفضاء المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري، موضحاً أنه فيما يتعلق بأراضي الأولوية العاجلة لمشروع "سكن لكل المصريين"، فقد صدرت قرارات جمهورية لعدد من قطع الأراضى بعدد من المحافظات، والمقترح استغلالها فى تنفيذ هذا المشروع.   
كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المطلوبة واستيفاء الموافقات من مختلف الجهات المعنية، حيث أشار مدير المركز الوطنى إلى أنه تم تخصيص عدد من المواقع لمشروعات الدفن الصحي، وذلك بمحافظات كفر الشيخ، وقنا، والأقصر، والفيوم، والبحر الأحمر، والشرقية، ومطروح، وجارٍ دراسة توفير عدد آخر من قطع الأراضى فى محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.   
 

وتطرق اللواء ناصر فوزى خلال الاجتماع إلى ما تم من جهود بشأن إعادة طرح الأراضى الصناعية على البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، وذلك فى إطار تطوير تلك المنظومة، بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وجاذبة للإستثمار، متناولا فى هذا الصدد إجراءات الإطلاقة الخامسة للفرص الاستثمارية الصناعية على الموقع الإلكتروني للبوابة الحكومية للخريطة الصناعية، وما تم من جهود لاستكمال مهام رفع مستوى أداء الخريطة الاستثمارية الصناعية، والتى تتضمن إجراءات تتعلق بأعمال الحجز، والبت، والتخصيص للأراضى، وكذا استخراج الرخص لتكون إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة، إلى جانب متابعة إدراج فرص أراضٍ استثمارية صناعية جديدة مرفقة وطرحها من خلال الموقع الإلكتروني، وتنفيذ صفحات لتلقي شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها، فضلاً عن إعداد حملة إعلامية للترويج للخريطة الصناعية، وما يتم من جهود لتنمية الصناعة فى مصر، جذباً لمزيد من المستثمرين.

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