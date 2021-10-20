محافظ البحر الأحمر يستقبل وفدًا دبلوماسيًا من 12 دولة لزيادة الرحلات السياحية

استقبل اللواء عمرو حنفي،محافظ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة الغردقة، 12 قنصلاً من دول أجنبية مختلفة، لاطلاعهم على الإجراءات الاحترازية المتخذة بمدن المحافظة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، تمهيداً لزيادة عدد الرحلات السياحية القادمة من بلادهم خلال الفترة المقبلة.

رحب محافظ البحر الأحمر، بالوفد الدبلوماسي الذي يضم 12 قنصلاً من دول مختلفة، وهم ( الأمين العام لسفارة بلجيكا القنصل ماكسيميليان دوتيلو، ورئيس المكتب القنصلي لسفارة كرواتيا أمينة المجزوب، وقنصل سفارة جمهورية التشيك بتر شاب، وقنصل سفارة ايطاليا كيارا سول، وقنصل سفارة لاتفيا ماريس رامبي، وقنصل سفارة لتوانيا ايرماس باكالنيز، ومستشار أول قنصل سفارة مالطه لينا النافوري، وقنصل سفارة النرويج ديونيس افديمتاج، ومستشار الوزير قنصل سفارة سلوفينيا أليس سلان، وقنصل سفارة أسبانيا آلفارو ترافيسيدو، ورئيس مكتب الخدمات القنصلية قنصل سفارة سويسرا آنا كريستينا جوبلر، ومساعد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مينا هارالا).

أوضح المحافظ، أنه عرض على الوفد خطة المحافظة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وعلى رأسها الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف مدن المحافظة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم 65% من سكان المحافظة، لافتاً إلى أنه كشف لهم محاور خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمدن المحافظة بصفة عامة، وبمدينة الغردقة بصفة خاصة، بما يحافظ على الشكل الجمالي للمدينة، مشيراً إلى أنهم تابعوا الإجراءات الاحترازية المتخذة بمطار الغردقة الدولي وخضعوا لها، كما قاموا بزيارة بعض المستشفيات بالغردقة لمتابعة تجهيزاتها والخدمات الصحية المقدمة بها.

أكد محافظ البحر الأحمر، للوفد الدبلوماسي أن القيادة السياسية المصرية تحرص على توفير مناخ صحي آمن للمصريين ولضيوف مصر أيضاً، لذلك تقدم كل الدعم لتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة كورونا، مؤكداً أن مصر بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة تتميز بمناخ صحي آمن.

كما شدد المحافظ، على نجاح الحكومة المصرية في مواجهة أزمة كورونا بأبعادها المختلفة، وسلامة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها ولا تزال السلطات المصرية على مختلف مستوياتها، وحرصها على الحركة السياحية، مشيراً إلى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء الحكومة ومؤسساتها المختلفة على هذا المستوى كان الإطار العام الذي رتب كل هذه النتائج الإيجابية، لافتاً إلى أن تزايد توافد السائحين من مختلف دول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية وبصفة خاصة مدينة الغردقة تؤكد على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، وأنها من أكثر دول المنطقة التي نجحت في استيعاب وتجاوز التحديات.

من ناحية أخرى، أشاد الوفد الدبلوماسي بمستوى النظافة بمدينة الغردقة، وبالاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بمدن محافظة البحر الأحمر، وفي الفنادق والمنشآت السياحية، وبكرم الضيافة من أبناء المحافظة.

وأكد قناصل الدول الذين حضروا لقاء محافظ البحر الأحمر، أنهم سينقلوا الصورة الحقيقية إلى بلادهم لما تابعوه وخضعوا له بأنفسهم من إجراءات صحية دقيقة في محافظة البحر الأحمر، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون زيادة عدد الرحلات السياحية إلى مصر بصفة عامة وإلى البحر الأحمر بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

