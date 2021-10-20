لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية استعدادا للقاء توسكر

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية اليوم، خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء بوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.



وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ضم 25 لاعبا بقائمة الفريق خلال المعسكر الحالي لخوض المباراة وهم:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز- إمام عاشور - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - حمدي علاء - سيد محمد عبد الله - سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري



ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبه في السادسة مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء بطل كينيا.