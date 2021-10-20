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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اتقلبت بـ البيتش باجي .. تفاصيل إصابة بشرى في الجونة

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى

تعرضت الفنانة بشرى لحادث بسيط أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة.

فعاليات المهرجان

 أقيم اليوم مؤتمر صحفي لفيلم اميرة بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وحرص على التواجد في المؤتمر أبطال الفيلم وصناعه للحديث عن كواليسه. 

فيلم "أميرة" بطولة صبا مبارك، وتارا عبود وعلي سليمان وصالح بكري و قيس ناشف وريم تلحمي وزياد بكرى، ومن تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

وقال محمد دياب": ابحث عن قصصي في الجرائد والشارع ووجدت قصة عن الفلسطينيين الذين يتزوجون عن طريق "النطف"، وكنا نحتاج لمن يدعم تلك الفكرة ويتحمس لها، وبالفعل وجدنا شركة المنتج محمد حفظي وبدأنا".

كان المخرج محمد دياب  قد كشف تفاصيل فيلمه الجديد اميرة الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتحدث دياب عن كواليس تحضيره للعمل وكيف تم التصوير في فلسطين ولماذا استبدلوا المشاهد هناك بالأردن، كما حكى عن الصعوبات التي قابلتهم في العمل، وأكد أنه مستوحى من أحداث حقيقية.

حصد الفيلم المصري "أميرة" ثلاث جوائز ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الـ ٧٨ والتي شارك بها ضمن أفلام المسابقة الرسمية لقسم أفاق وهما جائزتي لانترا ماجيكا في إصدارها الرابع والعشرين وانتر فيلم اوورد.

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الصلح خير


 أنهت الفنانة بشرى، خلافها مع الفنان محمد رمضان، حيث أهدته باقة من الورود على خشبة مسرح في افتتاح المهرجان، ورد محمد رمضان على مبادرة بشرى، بتسلم باقة الورد وتقبيل بشرى، قائلا: "الصلح خير".

أزمة فنية شغلت الجمهور، كان طرفاها الفنان محمد رمضان، والفنانة بشرى، بعدما أطلق رمضان أغنياته "نمبر وان – الملك"، لترد الأخيرة وقتها عن طريق أغنية "كوبرا"، التي هاجمته من خلال كلماتها والكليب.


 ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

بشري الجونة مهرجان الجونة السينمائي محمد رمضان أخبار بشرى

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