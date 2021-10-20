قد يصنع معجزة.. 3 أسباب تمنح الأهلي انجازًا تاريخيًا في كأس العالم للأندية

أصبحت بطولة كأس العالم للأندية هي البطولة المفضلة لجماهير النادي الأهلي، الذي شارك في البطولة 6 مرات سابقة ويشارك للمرة السابعة.

ويحظى النادي الأهلي بفرصة اللعب مع مدارس عالمية في كرة القدم، حيث يلاي فرق من آسيا وأوروبا، وأمريكا الجنوبية.

ونجح الأهلي في إحراز برونزية البطولة مرتين، في عامي، 2006، و2020، ويطمح في احراز مركز أفضل في البطولة القادمة.

الإمارات تستضيف البطولة رسميًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” اليوم الأربعاء، استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة كأس العالم للأندية بدلًا من اليابان.

وأكد الفيفا أن الإمارات ستستضيف مونديال الأندية مطلع العام المقبل على أن يتم تحديد موعدها بالتفصيل مستقبلًا.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مزايا إضافية لـ الأهلي

وتُعد استضافة الإمارات للبطولة ميزة إضافية يحظى بها النادي الأهلي أكثر من الأندية الأخرى التي تشارك في البطولة.

ويعرف الأهلي جيدًا ملاعب الإمارات التي خاض عليها مباريات عدة في كأس السوبر ونهائي كأس مصر، وحصد بطولاات عديدة من على أرض الإمارات.

الأهلي الأكثر جماهيرية

وعلى الرغم من مشاركة تشيلسي في البطولة، لكن الأهلي في الإمارات سيكون الأكثر تفوقًا من حيث الجماهيرية.

ويعيش في الإمارات ما يقرب من مليون مصري، ينتمي أكثرهم للنادي الأهلي ما يعني مؤازرة جماهيرية للفريق الأحمر أكثر من أي نادي آخر.

أجواء متشابهة

ولم يكن الأهلي يفضل اللعب في اليابان التي تبعد كثيرًا عن مصر وتختلف في الطقس والأجواء ويحتاج الأهلي المكوث هناك قبلها بأسبوع أو أكثر.

وخاض الأهلي بطولة العام الماضي في قطر وظهر بمستوى جيد واستطاع حصد البرونزية بسبب التقارب في الأجواء ما بين مصر وقطر، وهو نفس الأمر هذا العام في الإمارات.

المشاركون في كأس العالم للأندية

وتحدد حتى الآن 3 فرق فقط للمشاركة في كأس العالم للأندية أولها الأهلي بطل إفريقيا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وتشيلسي بطل أوروبا، ويتبقى 4 فرق لم تتحدد بعد وهي بطل الدوري الإماراتي، وبطل آسيا، وبطل الكونكاكاف وبطل الـ ليبارتادوريس.