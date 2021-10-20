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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | مؤتمر صحفي طارئ بـ البحوث الفلكية بشأن الزلازل.. والكشف على 747 مواطنا في قافلة طبية لجامعة طنطا

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: سعيد بحصول الكلية بالمركز الثاني لجائزة التميز الحكومي
علق الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، على فوز الكلية بالمركز الثاني لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة .

تكريم الطلاب الإيطاليين بـ مستشفى جامعة أسوان
قام الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بتكريم  طلاب جامعتي

جامعة الفيوم : شديد عضوًا في المائدة المستديرة لقمة الاقتصادات الناشئة بدبي
 شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وأستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم، ممثلًا عن الجامعة في المائدة المستديرة لقمة الاقتصادات الناشئة ٢٠٢١ وذلك أون لاين خلال الفترة من ١٨-٢٠ أكتوبر ٢٠٢١.

وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي بالمجتمع الأكاديمي
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كوادر المجتمع الأكاديمي الفائزة بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، التى  أعلنت أمس الثلاثاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولفيف من الوزراء.

دعمًا لـ«حياة كريمة»: الكشف على 747 مواطنًا في قافلة طبية لجامعة طنطا
نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

مؤتمر صحفي طارئ بـ البحوث الفلكية بشأن زلزال أمس
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن عقد مؤتمر صحفي للحديث عن الزلزال الذى حدث يوم أمس في كريت وشعر به سكان القاهرة والدلتا.

 

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