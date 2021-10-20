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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للعناية بالبشرة.. ثلاث حيل بسيطة لحل مشكلة حب الشباب

صدى البلد

حب الشباب مشكلة شائعة للعناية بالبشرة. يمكن أن يحدث لأي شخص في أي وقت. بعبارات بسيطة ، إنها حالة جلدية التهابية تظهر علامات وبثور على الوجه والرقبة والصدر. في حين أنه يحدث غالبًا خلال فترة البلوغ ، فإن حب الشباب عند البالغين شائع أيضًا. يمكن أن يكون بسبب عوامل هرمونية أو عادات سيئة للعناية بالبشرة.

 

إذا كنت تعاني أيضًا من مشاكل حب الشباب ، فإن الدكتور Noopur Jain ، مؤسس واستشاري الأمراض الجلدية في Skinzest ، يقدم الحلول. تشرح أن حب الشباب يتشكل عندما تنسد المسام الموجودة في بشرتك بالزيت وخلايا الجلد الميتة. "نظرًا لأنه يسبب ندوبًا وعيوبًا واضحة ، يرغب معظم الناس في التخلص منها للحصول على بشرة صافية ومتوهجة. تساهم العديد من العوامل في ظهور حب الشباب مثل النظام الغذائي والتغيرات الهرمونية والإجهاد والوراثة ".

 

يشاركك الدكتور جاين بعض النصائح حول كيفية تحسين جودة بشرتك ؛ واصل القراءة.

اصبر

حب الشباب ، مثل أي حالة جلدية أخرى ، لا يمكن علاجه بين عشية وضحاها. يستغرق الأمر وقتًا حتى تعمل المنتجات. إذا بدأت في استخدام أحد المنتجات ، فامنحه أربعة أسابيع على الأقل قبل الانتقال إلى منتج آخر. "نميل إلى الاستمرار في تبديل المنتجات في غضون يومين إلى ثلاثة أيام ، عندما لا نرى النتائج. سيستغرق أي منتج بعض الوقت ليعمل على بشرتك. لا تحكم على منتج مبكرًا جدًا. في الواقع ، يمكن أن يؤدي استخدام صيغ مختلفة كل بضعة أيام إلى ظهور طفح جلدي جديد. يمكنك رؤية نتائج منتج أو علاج في غضون شهر ، لذا تحلى بالصبر ".

 

طعام جيدا

أظهرت الدراسات وجود صلة بين تفاقم حب الشباب واستهلاك بعض الأطعمة. يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون ومنتجات الألبان أن تزيد من خطر الإصابة بحب الشباب لدى البالغين. يمكن أن يختلف أيضًا من شخص لآخر. ما قد يحفز بشرتك قد لا يحفز ظهور جلد صديقك. إذا كنت تعانين من انتشار حب الشباب الشديد ، فسيكون من الحكمة إجراء تغييرات في نظامك الغذائي. يقول الطبيب إن المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين (أ) و (هـ) لها خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في تجديد الخلايا.

 

منتجات مناسبة

من المهم اختيار المنتجات المناسبة إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب. المنتجات الخالية من الزيوت أو المنتجات التي لا تسد المسام مناسبة. أثناء علاج بشرتك ، انشر المنتج في جميع أنحاء وجهك وليس فقط على بقع حب الشباب لعلاج المشكلات الحالية وتجنب ظهور الحبوب في المستقبل.

إذا كنت تعاني من حب الشباب حتى بعد كل التغييرات في نمط الحياة ، فمن الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية ، كما ينصح الطبيب. وتقول: "يمكنهم العثور على السبب الجذري وتقديم العلاجات المحددة".

الشباب بشرة حب الشباب الدهون لعناية بالبشرة

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