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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يستقبل عددا من الطلاب لتحصينهم ضد أفكار التطرف والإرهاب

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

استقبل مرصد  الأزهر اليوم، الأربعاء، عددًا من طلاب جامعة الأزهر؛ بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي استنادًا إلى التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف لتنفيذ برنامج «نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف والإرهاب».

وعقد المرصد عدة محاضرات، جاءت الأولى تحت عنوان "الآلة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية" تناول خلالها المخرج حازم أبو العينين المشرف على الوحدة الإعلامية بالمرصد، عدة محاور متعلقة بالآلة الإعلامية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" في نشر أفكارها المتطرفة واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفها، عبر اجتزاء النصوص الدينية من سياقاتها وإصدار الفتاوى التي تتماشى مع أجندتها المتطرفة إلى جانب التقنيات التكنولوجية المستخدمة من قبل تلك التنظيمات في الإنتاج المرئي والمقروء والمسموع، وسبل كشف زيف تلك المحتويات لحماية العقول من تصديقها وتبنيها.

و تطرق كل من الدكتورة رهام سلامة المشرف على وحدة الرصد باللغة الأردية، والدكتور محمد العوضي المشرف على وحدة الرصد باللغة الألمانية بالمرصد، إلى عدة محاور متعلقة بالتطرف والعوامل المؤدية إليه واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب.

وفي المحاضرة الأخيرة، تناول عميد أركان الحرب إيهاب طلعت محمود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالعرض والتحليل التكتيكات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية لفرض نفوذها على الأرض، ونقاط الضعف في تلك التنظيمات التي يمكن من خلال اختراقها وهزيمتها والحد من توسعها الجغرافي، ومخاطر ذلك التوسع على أمن واستقرار المجتمعات، إضافة إلى الأهداف الحقيقية لتواجد التنظيمات الإرهابية في بيئات محددة.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة قد سبقها تنظيم عددٍ من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة بين مرصد الأزهر وبعض الجهات المحلية والدولية مثل مؤسسة «شباب المتوسط» تحت عنوان: «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية»؛ وغيرها من ورش العمل الخاصة بالجامعات والمدارس المحلية والدولية وكذلك التعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، وكافة وزارات الدولة، حيث يسعى المرصد من خلال هذه الفعاليات إلى مخاطبة عقول الشباب؛ لتشكيل حائط صد أمام تلك الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.
 

القاعدة و داعش التنظيمات الإرهابية وزارة الشباب والرياضة الأزهر

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