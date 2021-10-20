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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية عن تخرج القاضيات الجدد بمجلس الدولة: واثقة أنهم على قدر المسئولية

صدى البلد

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على احتفالية تخرج القاضيات الجدد فى مجلس الدولة  وقيامهم  لأول مرة بحلف اليمين الدستورية.

 

وقالت “محروس”: "أشعر كوني امرأة بالانتصار والفخر وأحب أن أوجه شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي  كونه كان داعم  للمرأة فعليا وتبني فكرة مشاركة المرأة كحق من حقوقها الدستورية ومحورا أساسيا  في الدولة”.

 

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مجلس الدولة بالتأكيد سيشهد تغييرا جذريا وإيجابيا لوجود القاضيات به وواثقة أنهم علي  قدر المسئولية.

 

وأشارت إلي أن هذا هو التدرج الطبيعي للمرأة العاملة التي أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ في كثير من المناصب، كما أنه يعكس إستراتيجية مصر المخطط لها من قبل أجهزة الدولة من تمكين المرأة وغيرها من الإنجازات التي نشاهدها يوميا.

 

واختتمت النائبة مرثا محروس قائلة: ”هذه رسالة لكل امرأة لديها حلم وانتصارا لما تعرضت له من سقطات سابقة وأعتقد أننا الآن نبني بالفعل الجمهورية الجديدة”.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب تكنولوجيا المعلومات مجلس الدولة

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