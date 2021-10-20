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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب: تحويل المسار لا تمنع مريض السمنة من تناول الحلويات والسكريات

أحمد السبكي
أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن  تحديد نوع العملية الخاصة بمريض السمنة يتوقف على العديد من المواصفات مثل نوع السمنة ورغبة المريض.


وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز ، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،  أن رغبة مريض السمنة  قد تؤثر بشكل كبير في تحديد العملية الخاصة بخفض الوزن.


 ولفت إلى أن قبل تحديد عملية السمنة المناسبة يتم تحديد الهدف من العملية، سواء كان الهدف خفض الوزن فقط ، أو علاج مرض السمنة بدون خفض الوزن ، معقبًا:" احيانًا يقوم البعض بإجراء جراحات ليس من أجل تحويل المسار ، ولكن من اجل التخلص من السكر" .



وقال أحمد السبكي، إن  جراحات السمنة إذا كان تهدف للتخلص من السكر فقط، فيتم إجرائها بشكل مختلف  تمامًا عن  جراحات السمنة التي تهدف للتخلص من زيادة الوزن.


وتابع "السبكي"، :" عملية تحويل المسار لا تمنع مريض السمنة من تناول الحلويات والسكريات، لأن 75% من المواد الغذائية التي يتناولها المريض، بعد إجراء التحويل المسار لا تمتص، وبالتالي لا يزيد وزنه. 


ولفت إلى أن  مريض السمنة يتناول  نصف حجم الوجبة العادية بعد إجراء تحويل المسار، وضعف عدد الوجبات، أي ان المريض يتناول تقريبًا نفس حجم الوجبات التي كان يتناولها قبل إجراء تحويل المسار.
 

وأشار استشاري جراحات السمنة والسكر، إلى أن البعض يعتقد بأن جراحات السمنة تجرى فقط لمرضى السمنة المفرطة فقط، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لان جراحات السمنة  قد تجرى لعلاج السكر فقط، أو لخفض الوزن وتناول الطعام، دون الخوف من زيادة الوزن ، وفي هذه الحالة يتم إجراء تحويل المسار.


وتابع "السبكي"، أن عملية تحويل المسار الحديثة لا تقارن بعمليات التحويل القديمة، خاصة أن  الجراح في العملية الجديدة يستطيع الجراح التحكم في مقاس المعدة، وهذا يتوقف على خبرة الجراح الذي يتفهم ما يقوم به جيدًا. 
 

السمنة مريض السمنة تحويل المسار فقدان الوزن اخبار التوك شو

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