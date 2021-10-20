بعد قليل .. تنسيقية شباب الأحزاب تعلن استراتيجيتها الجديدة

تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققناها معا بكثير من الجهد والتفاني، ومع ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذي عبر حدود الدولة.

معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات والخلفيات ومتطابق الهدف والرؤية التي تحمل الخير لوطننا وتدعم دور المؤسسات المصرية في صون مقدرات الوطن وتعظيم فرص التنمية على اختلاف مجالاتها، كان لزاما علينا أن نواصل ترتيب الأوراق وتنظيم الصفوف، بما يتماشى مع المرحلة.