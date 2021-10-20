أخبار الزمالك.. أول رد على إلغاء عقوبة شيكابالا.. موقف التجديد لـ بن شرقي

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي :-

أول رد من الزمالك على قرار مركز التسوية بإلغاء عقوبة شيكابالا

علق عمرو الدرديري رئيس المنظومة الاعلامية لـ نادي الزمالك على قرار لجنه مركز التسوية بايقاف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك.

3 قرارات مصيرية من مركز التسوية والتحكيم فى أزمات الكرة المصرية.. تفاصيل

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي خلال العام الجاري ٣ قرارات حاسمة حيال العديد من القضايا الرياضية الشائكة الخاصة بأزمات اللاعبين والأندية.

الزمالك يحسم الجدل حول مفاوضات تجديد عقد اشرف بن شرقي

أكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك أن مجلس إدارة النادي وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم المالية كاملة قبل شهر أكتوبر الجاري، مشددا على أنه سيتم صرف مقدمات العقود خلال الأيام المقبلة.

الزمالك ينتظم في معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة توسكر

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية استعدادا للقاء توسكر

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية اليوم، خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء بوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للاعبين تحت إشراف "فيرناندو"

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات بدنية للاعبي الفريق ضمن تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

مران الزمالك.. كارتيرون يقسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لخوض التقسيمة

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم لاعبي الفريق لثلاث مجموعات لخوض تدريبات فنية وإجراء تقسيمة بالكرة في منتصف الملعب خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.