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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تشبه الصيام المتقطع.. أخصائية تغذية ومناعة تكشف أهمية تناول وجبة واحدة باليوم

الدكتورة نهلة عبدالوهاب
الدكتورة نهلة عبدالوهاب أخصائية التغذية والمناعة

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أخصائية التغذية والمناعة، إن تناول وجبة واحدة خلال اليوم يساعد في عدم إرهاق الجهاز الهضمي، مؤكدة أن هناك من يعاني من تعب في القولون مما يسبب الشعور بالانتفاخ.

 

وأضافت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”  أن فترة ما بعد العصر، هي الوقت المثالي لتناول الوجبة الواحدة، مشيرة إلى أن الغدة الدرقية تعمل بشكل جيد فترة وجود ضوء الشمس.

 

مطروح على مستوى عالمي

وتابعت نهلة عبد الوهاب، أن موضوع تناول وجبة واحدة في اليوم مطروح على مستوى عالمي، مؤكدة انها تشبه الصيام المتقطع.

 

وأشارت  أخصائية التغذية والمناعة إلى أن تناول وجبة واحدة يعطي للجسم فترة للحرق.

 

 

التغذية والمناعة الجهاز الهضمي القولون الشعور بالانتفاخ ضوء الشمس

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