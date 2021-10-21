لمن يحرم الاحتفال بالمولد النبوي.. عالم أزهري: سيدنا محمد احتفل بمولده

رد الشيخ يسري عزام أحد علماء الأزهر الشريف، على كل من يحرم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .

وقال يسري عزام في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" اهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف".

وأضاف يسري عزام :" الاحتفال بمولد النبي لا يحتاج إلى حديث صحيح ولكنه يحتاج إلى قلب صحيح ".

وتابع يسري عزام :" سيدنا محمد أول شافع ومشفع واول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وحامل لواء الحمد يوم القيامة ".

واكمل يسري عزام :" القرآن الكريم يحدثنا عن قصص الانبياء للعبرة والعظة"، مضيفا:" نحن نحتفل بمولد النبي لأن الله أخرجنا به من الظلمات للنور والنبي محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين".

ولفت يسري عزام :" سيدنا محمد احتفل بمولده، وعندما سئل الرسول عن سبب صيامه يوم الاثنين قال النبي محمد إن يوم الاثنين ولد فيه ولذلك يصومه".

