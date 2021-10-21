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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلها تخمينات.. القصة الكاملة للكائن البحري الذي أثار الرعب في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كشف دكتور إسماعيل عبدالعظيم، مدير محمية نبق، حقيقة الكائن الغريب البحري الذى  أثير الجدل حوله وعن وجوده بالبحر الأحمر وهو يشبه الديدان وغير معروف.

 

تبين بعد البحث والجهد والاستفسار من علماء علوم البحار داخل مصر وخارجها، أن الصور هى ذراع لأحد الأنواع من قناديل البحر ويعيش ما بين 20 و30 مترا ورصد عام 2011 بمنطقة مرسي مبارك بالبحر الأحمر وهو طعام السلاحف البحرية وبعد أن يموت أو يأكل الكائن تتفكك أطرافه، وهو معروف باسم Purple jellyfish Thysanostoma loriferum.

 

وكانت قد شهدت منطقة سطايح ‪Sataya Reef" في محافظة البحر الأحمر ظهور مخلوق غريب أثار الحيرة لأنه لا يحتوي على عينين ولا فم وكذلك الأذنين.

وشاهد غواصون كائنًا حيًّا وصفوه بالغريب في أعماق مياه البحر الأحمر، مؤكدين أنه بلا عينين ولا فم ولا أذنين، ويشبه الأنبوب المطاطي الطويل، وله نهاية مدببة أيضًا، وهو ما أثار حيرتهم.

 

وقال الغواص الألماني "Lukas Ostertag" إنه كان ضمن الفريق الذي شاهد الكائن البحري، موضحًا أن "ما رأيناه شيئًا آخر تماما، وليس من الخيال، بل عاينته مع زملائي أثناء الغوص في المنطقة، وبدا الأمر وكأنه شيء لم نرى مثله من قبل، وكان غريبا جدا، ويتحرك من تلقاء نفسه ولم يعرف أحد منا ما نوعه".

كلها تخمينات

وتابع الغواص الألماني: "اعتقدت وزملائي أنه قد يكون نوعًا من الزوائد اللحمية، وهي كائنات حية رقيقة الجسم مرتبطة بشقائق النعمان البحرية وقنديل البحر. بينما خمن آخرون أنها دودة أو نوع من النباتات، بينما اعتقد شخص آخر أنها قد تكون قنديل البحر.

 

وأوضح الغواص الألماني أنه نشر صور المخلوق الغريب عبر مجموعة على الإنترنت مخصصة للتعرف على الحيوانات البحرية، موضحًا أن الأعضاء شاركوه ارتباكه، إذ كتب أحد الأشخاص: “هذا الشيء محير، ربما كان سيفونوفور، أو مرجان ناعم ، أو بيروسوم ، أو ربما نمرتي، أو ذراع قنديل البحر، أنا في حيرة من أمري".

 

وأوضح الغواص أن فيديو التقطته كاميرا فريق آخر ربما يوضح حقيقة الأمر، حيث نظهر فيه سلحفاة بحرية تلتهم قنديل البحر، وربما كان الحيوان الغامض أحد أذرع قنديل البحر، ويتحرك من تلقاء نفسه لأن الواقعة كانت حديثة.

البحر الأحمر كائن بحري قناديل البحر اخبار المحافظات اخبار مصر

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