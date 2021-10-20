الشناوي : كرم النجار وفوزي فهمي وجهان مضيئان للفن .. فيديو

قال طارق الشناوي الناقد الفني ، إن كرم النجار وفوزي فهمي زميلين عزيزين علي قلبي وهما وجهان لعملة واحدة مؤكدا انه تشارك مع كرم في لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة 6 سنوات.

واضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن كرم النجار قام بكتابة الجزء الأول من عمل مسلسل " محمد رسول الله " في منتصف السبعينيات وهذا العمل مأخوذ من رواية الكاتب توفيق الحكيم .

واوضح ، انه لم يعرف احد أن كرم النجار مسيحي وكان يكتب السيرة المحمدية إلا بعد انتهاء الكتابة ولم يهتم احد بالديانة وكان الاهتمام بجودة الكتابة.