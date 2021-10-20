تأسيس شركة إنتاج.. الفنانة عبير القهوجي تكشف سر شغفها الشديد لزيارة مصر..فيديو

قالت الفنانة السعودية عبير القهوجي، إنها كانت تريد زيارة مصر أسبوعين فقط، وبعد زيارتها استمرت أكثر من شهر، وما زالت تريد الاستمرار، معقبة: "مصر دولة جميلة بأهلها".

وتابعت "القهوجي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم": "مصر فعلاً أم الدنيا، حتى البساطة فيها مميزة، بالإضافة إلى التميز الراقي والتطور والتميز الذي فرض نفسه بشكل مشهود للعيان".



ولفتت إلى أنها زارت الكثير من المناطق السياحية والأثرية في القاهرة، وكل هذه المناطق مميزة للغاية، مضيفة أنها بصدد تأسيس شركة إنتاج فني لإعداد أعمال فنية مشتركة مع مصر، خاصة وأن المملكة تشهد نقلة نوعية في المجال الفني خلال الفترة الحالية.



