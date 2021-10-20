باحث اقتصادي: مصر لم تتجاوز النسبة العالمية لخدمة الدين الخارجي

قال أحمد بيومي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا توجد دولة في العالم ليس لديها دين خارجي، لافتا إلى أن الفرق بين الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة هو أن الأولى تدخل الاستثمارات مباشرة في مشروعات داخل الدولة، أما غير المباشر يكون عن طريق الأوراق المالية.

وأضاف أحمد بيومي، خلال حواره مع الإعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن حجم اقتصاد مصر وفق أرقام 2021 يقدر بــ6.1 تريليون جنيه، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجي خلال 2021 يقدر بــ 131 مليار دولار، موضحا أنه في حال قسمة الدين الخارجي على حجم الاقتصاد المصري سيصبح الناتج المحلي الاجمالي 33% فقط من حجم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر لم تتجاوز النسبة العالمية لخدمة الدين الخارجي الخاصة بعوائد الصادرات.

وتابع أن وكالة التصنيف الائتماني عندما تصدر تقرير إيجابي حول الدين الخارجي لمصر تُعد هذا التقرير وفق 18 معيارا اقتصاديا، ومنهم متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، متابعًا أنه وفق الــ18 متغير تعد مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا.