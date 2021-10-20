مانشستر يونايتد يقلب تأخره أمام أتالانتا لانتصار ثمين في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الهدف الأول لـ أتالانتا جاء في الدقيقة 15 عن طريق ماريو باسيلتش من متابعة لتمريرة زاباكوستا العرضية.

وسجل التركي مريح ديميرال الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 29 من ضربة رأسية، لينتهي الشوط الأول بتأخر مانشستر يونايتد بثنائية.

وفي الشوط الثاني، استطاع لاعبو مانشستر يونايتد قلب النتيجة، حيث سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول للفريق الإنجليزي في الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز.

وأحرز هاري ماجواير هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 75، قبل أن يحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 81 بضربة رأسية رائعة، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 4 نقاط في المركز الثاني.